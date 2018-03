Berlin: Auto crasht in Kind (13) - mit Kopfhörern und Blick aufs Handy bei rot über Ampel

Kind in Berlin-Charlottenburg angefahren: Im Berliner Stadtteil Charlottenburg wurde am Montagabend (5. März 2018) ein 13-jähriges Kind angefahren. Wie die örtliche Polizei am Dienstag (6. März 2018) mitteilte wollte das Kind die Kantstraße bei roter Fußgängerampel überqueren - mit Kopfhörern auf und Blick aufs Handy.



Ein 30-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Kind kam mit schweren Verletzungen an den Füßen in ein umliegendes Krankenhaus.