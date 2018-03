Berlin: Abi-Scherz mit Buttersäure eskaliert - Feuerwehr evakuiert Schule

Berliner Schulzentrum evakuiert: Ein Abi-Scherz am Donnerstagnachmittag (15. März 2018) ging gewaltig in die Hose. Die Feuerwehr Berlin teilte über "Twitter" mit, dass sich Schüler des Oberstufenzentrums "Handel 1" in der Wrangelstraße einen Abi-Scherz veranstaltet hatten, der nach hinten los ging.



Feuerwehr rückt mit 40 Mann an

Die Abiturienten verschütteten im gesamten Schulkomplex an mehreren Stellen stinkende Buttersäure. Lehrerzimmer und Sekretariat waren ebenfalls betroffen. Zusätzlich flog massenhaft Konfetti. Die Feuerwehr evakuierte aufgrund des unerträglichen Gestanks der Buttersäure die Schule.



Nicht ungefährlich: Buttersäure reizt die Augen und die Atemwege. Über mögliche Verletzte gibt es bisher keinerlei Informationen.

Die örtliche Feuerwehr rückte mit 40 Einsatzkräften an, um die Säure zu binden und sie so in Spezialfässern ab zu transportieren. Die Berliner Polizei ermittelt nun gegen die Absolventen.