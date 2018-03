Berlin: 3 Räuber überfallen Schrebergärtner (19) und stehlen Schäferhund

Hund gestohlen: In der Nacht zum Dienstag (20. März 2018) haben Unbekannte in Berlin einen Schäferhund aus einer Kleingartenanlage, beziehungsweise einem Schrebergarten gestohlen. Der Vorfall ereignete sich in Rudow. Dabei wurde der Hundebesitzer verletzt.



Flucht in die Gartenlaube

Laut örtlicher Polizei drangen die drei Täter gegen 23 Uhr auf das Gelände in der Zittauer Straße mit Gewalt ein. Der 19-jährige Hundebesitzer flüchtete mit seinem Hund in die Gartenlaube. Dabei wurde er von den drei Unbekannten zu Boden geworfen und geschlagen.



Die Räuber ergriffen den Hund und flohen mit einem silberfarbenen Auto, Durch den Überfall erlitt der Hundebesitzer Schürfwunden an der Hund und am Kopf.