Beim Versuch ihren Hund zu retten: Frau ertrinkt im eiskalten Fluss

Wie die Polizei mitteilt, ist am Sonntagnachmittag im oberösterreichischen Bezirk Linz-Land eine 46-jährige Frau leblos aus einem Fluss geborgen worden. Weiterhin hat man die Leiche ihres Hundes gefunden.Nachdem die 46-Jährige aus Traun seit Samstag (10.02.18) nicht mehr auf Anrufe und SMS von ihrem Bruder reagiert hat, machte sich dieser laut Polizei große Sorgen und verständigte schließlich am Sonntag gegen 15.30 Uhr die Polizei.Er gab an, dass seine Schwester immer im Bereich des Kraftwerks Pucking mit ihrem Hund spazieren geht. Die Polizei leitete daraufhin eine Fahndung nach der 46-Jährigen ein. Bei besagtem Wasserwerk entdeckten sie dann einen im Wasser treibenden reglosen Hund.Bei der Bergung des Hundes haben die Einsatzkräfte schließlich auch die leblose vermisste Frau gefunden. Die Staatsanwaltschaft hat daraufhin eine gerichtsmedizinische Obduktion des Leichnams angeordnet.Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, dürfte die Frau nach ersten Vermutungen der Polizei beim Versuch, ihren Hund aus der kalten Traun zu retten, ums Leben gekommen sein.