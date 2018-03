Bei München: Mischlingshund büxt aus und fährt wiederholt S-Bahn

Hund büxt aus: Am Donnerstag (8. März 2018) fanden Passanten den Mischlingshund Kenai an einer S-Bahn-Haltestelle in der Nähe von Oberhaching (Landkreis München) und gaben ihn am Ostbahnhof München am Schalter der Deutschen Bahn ab.



Laut Bundespolizei konnte über die Informationen am Halsband der Besitzer ermittelt werden. Dem Besitzer war wohl bekannt, dass sein Haustier des öfteren die Gelegenheit nutzt und S-Bahn fährt. Er besitzt den Hund nun seit 15 Jahren und wundert sich immer wieder, warum Kenai immer am Bahnsteig Richtung München einsteigt. Bei seinem letzten Ausflug schaffte es der Mischlingshund bis zur Ochsenbraterei, nahe der Eisbachwelle, sagte der Besitzer gegenüber der Polizei.