Bamberg: Wütender Radfahrer spuckt Frau ins Gesicht

Zeugen gesucht



Bereits am 30.10.2017 bog eine 24-jährige Autofahrerin auf der Willy-Lessing-Straße gegen 18.30 Uhr nach rechts in die Brückenstraße ab, wobei sie einen Radfahrer übersah, der an einem wartenden Bus vorbeifuhr. Laut Aussagen der Polizei kam es dabei zu keinem Unfall. Die Frau entschuldigte sich per Handzeichen und fuhr Richtung Heinrichsdamm/Heinrichstraße weiter, wo sie dann einparken wollte.Der Radfahrer verfolgte die Autofahrerin und trat gegen die Fahrertür des Fahrzeugs, schlug gegen die Scheibe und beleidigte die Frau. Zu guter Letzt spuckte er ihr noch ins Gesicht, so die Polizei. Er wurde als Südländer mit bayrischem Akzent beschrieben.Jetzt sucht die Polizei Bamberg-Stadt dringend nach Zeugen. Diese können sich unter der folgenden Telefonnummer melden: 0951 / 9129 210.