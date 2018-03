Balingen: Jogger findet tote Frau (45) im Bach - was war passiert?

Autofahrerin ertrinkt im Bach: Eine 45-jährige Autofahrerin ist am späten Samstagabend (10. März 2018) bei Balingen-Erzingen (Baden-Württemberg) tödlich verunglückt. Die Frau kam mit ihrem Kleinwagen von einem Feldweg im Bontal ab und stürzte eine Böschung hinunter. Weil sich die Fahrertür nicht mehr öffnen ließ, kletterte sie durch die andere Seite hinaus. Dabei stürzte sie in den anliegenden Bach.



Jogger findet tote Frau

Durch die starke Strömung geriet die 45-Jährige in einen Röhrendurchlass. Am Sonntagmorgen (11. März 2018) entdeckte ein Jogger die leblose Frau. Rund acht Meter von ihrem Auto entfernt lag sie im Bachbett. Ein Notarzt konnte lediglich ihren Tod feststellen.



Die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen übernommen.