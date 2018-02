Baden-Württemberg: Schwestern (17 und 18) feiern Party, Gäste verwüsten alles

eine Party völlig eskaliert



40 Gäste waren zu der Party in Dußlingen gekommen



In Baden-Württemberg ist am Samstagmorgen. Nachbarn hätten die Polizei gerufen, weil sich mitten in der Nacht "tumultartige Auseinandersetzungen" auf der Straße zugetragen haben sollen, teilten die Beamten mit.Demnach hatten zwei 17 und 18 Jahre alte Schwestern in Dußlingen bei Tübingen in Abwesenheit der Eltern eine Party organisiert. Zu der seien Freunde und Bekannte eingeladen gewesen. 40 Menschen kamen.Die Polizei sprach von einer möglichen Auseinandersetzung, die zunächst im Haus begonnen und sich auf der Straße fortgesetzt habe.Von den jungen Feiernden habe sich danach niemand äußern wollen. Wegen der Verwüstungen und des Chaos habe zunächst nicht geklärt werden können, ob Gegenstände aus der Wohnung verschwunden sein könnten.