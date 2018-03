B54 bei Gronau: Vollbesetztes Taxi crasht frontal in Transporter - 2 Tote, Kinder in Lebensgefahr

Schwerer Unfall auf der B54: Am Donnerstag (15. März 2018) ist es zu einem schweren Verkehrsunfall bei Gronau (Münsterland, Nordrhein-Westfalen) gekommen - dabei gab es mehrere Verletzte.



Ein 66-jähriger Taxifahrer war gegen 13.35 Uhr auf der Bundesstraße 54 in Richtung der holländischen Grenze unterwegs, als er aus bisher unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geriet und dabei einen entgegenkommenden Klein-LKW, der in Richtung Münster unterwegs war.



Zwei Tote und mehrere Schwerverletzte

Anschließend prallte das Taxi frontal mit einem weiteren Transporter zusammen: Der Transporter kippte dabei um. Der 33-jährige Fahrer des Transporters verletzte sich dabei leicht. Sein 64-jähriger Beifahrer kam bei dem Unfall jedoch ums Leben. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus nach Rheine gebracht.



Der entgegenkommende Taxifahrer wurde schwer verletzt. In seiner 31-jährigen Beifahrerin forderte der Unfall ein weiteres Todesopfer. Zwei Kinder auf der Rückbank des Taxis (zwei und sechs Jahre alt) verletzten sich beim Unfall ebenfalls schwer. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzten in ein umliegendes Krankenhaus nach Enschede. Bei den Kindern kann Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.



Die Staatsanwaltschaft zog einen Sachverständigen hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen. Die Ermittlungen der Behörden dauern derweil noch an.



Gegen 19.42 Uhr hob die Polizei die Sperre der B54 auf, da die Unfallaufnahme beendet war.