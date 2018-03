B4 bei Andisleben: Lkw verliert Betonsteine und kippt um - Fahrer schwer verletzt

Sattelzug kippt auf Bundesstraße um: Auf der Bundesstraße 4 ist im Landkreis Sömmerda ein Lkw umgekippt und hat seine Ladung mit Betonsteinen verloren. Der Fahrer sei bei dem Unfall schwer verletzt worden, teilte die Polizei in Erfurt am Montag (19. März 2018) mit. Gegen 6.30 Uhr sei der Lkw aus zunächst unbekannten Gründen ins Schlingern geraten und gegen die rechte Leitplanke gestoßen. Das Fahrzeug kippte um. Die geladenen Gasbetonsteine fielen auch in den Gegenverkehr, wo zwei Autos dagegen fuhren. Dabei wurde niemand verletzt.



Die B 4 war am Montagmorgen in Richtung Nordhausen, in Höhe Andislebener Kreuz, voll gesperrt. Der Verkehr wurde weiträumig abgeleitet. Wie lange die Bergungsarbeiten noch dauern, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.