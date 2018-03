Schwerer Unfall auf B22: 17-Jährige stirbt bei Frontal-Crash - 7 weitere Menschen verletzt

Tödlicher Unfall auf B22 in der Oberpfalz: In den Morgenstunden des Dienstags (20. März 2018) ist es zu einem Unfall auf der Bundesstraße 22 zwischen Erbendorf und Weiden (Landkreis Tirschenreuth) gekommen. Dabei ist eine 17-Jährige ums Leben gekommen. Sieben weitere Menschen wurden teilweise schwer verletzt.



Was war passiert?

Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr gegen 7.25 Uhr auf der B22 von Erbendorf in Richtung Weiden. Auf seinem Beifahrersitz saß eine 17-Jährige, auf der Rückbank ein 16-Jähriger.

Auf Höhe von Krummennaab, in einer Rechtskurve kam das Auto auf die Gegenfahrbahn und es kam zum Zusammenprall mit einem Auto, in dem ebenfalls drei Menschen saßen: Der 44-jährige Fahrer sowie ein 17-Jähriger und ein 59-Jähriger.



Kurz nach dem Zusammenstoß an der Unfallstelle rauschte eine 38-jähriger Autofahrer heran und fuhr in die zusammengeprallten Autos. In diesem Wagen befand sich ebenfalls eine 41-Jährige.



Sieben Menschen schwer verletzt - 17-Jährige stirbt

Wie die örtliche Polizei am Dienstag (20. März 2018) mitteilte, kam es zu einem starken Zusammenstoß, so dass die 17-Jährige noch an der Unfallstelle verstarb. Die Insassen und Fahrer des am ersten Zusammenprall beteiligen Personen verletzten sich alle schwer. Die beiden Insassen, des Autos, das in die Unfallstelle raste, verletzten sich leicht.



Feuerwehren aus Erbendorf, Kummennaab und Wildenreuth waren mit insgesamt 45 Einsatzkräften an der Unfallstelle im Einsatz und koordinierten die Umleitung, Bergung und Befreiung eingeklemmter Personen. 15 Rettungskräfte des Bayerischen Roten Kreuzes sowie die "DRF Luftrettung" kümmerten sich um die Versorgung der Verletzten. Dabei waren auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.



Der Gesamtschaden wird mit 15.000 Euro beziffert. Die B22 wurde durch Bergungs- und Aufräumarbeiten für mehrere Stunden gesperrt.