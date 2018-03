B19 bei Aalen: Lebloser Mäusebussard von Polizei gerettet

Polizei rettet Greifvogel das Leben: Am Montagnachmittag (5. März 2018) entdecken Polizisten auf einer Streifenfahrt einen leblosen Mäusebussard auf der B19 zwischen Abtsgmünd und Untergröningen (Ostalbkreis, Baden-Württemberg). Das Tier lag leblos mitten auf der Fahrbahn. Als einer der Beamten das Tier am Fahrbahnrand ablegen wollte, stellte sich heraus, dass der Vogel noch am Leben war.



Die Polizisten nahmen den Bussard kurzerhand auf den Arm und mit in den Streifenwagen. Sie brachten des Bussard in eine Wildvogel-Auffangstation in Westhausen, wo er versorgt wurde. Nach ersten Erkenntnissen hat das Tier den Vorfall gut überstanden. Er wird bald wieder in die Freiheit entlassen.