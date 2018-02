B14 bei Waiblingen: Autofahrer nutzt gebildete Rettungsgasse aus

Rettungsgasse ausgenutzt: Ein Autofahrer hat eine Rettungsgasse auf der Bundesstraße 14 genutzt, um schneller voranzukommen. Nach einem Unfall zwischen Waiblingen und Korb hatte sich ein Stau gebildet - und Autofahrer hatten "vorbildlich eine Rettungsgasse für Einsatzfahrzeuge gebildet", wie die Polizei am Montag ( 5. Februar 2018) mitteilte.



Als ein Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn durch die Rettungsgasse zum Unfall fuhr, schaltete der 38-Jährige demnach das Warnblinklicht seines Wagens an und fuhr hinterher. Als die Beamten schließlich anhielten, prallte der Autofahrer auf der glatten Fahrbahn auch noch gegen das Heck des Polizeiwagens.



Verwandte mit Kind angeblich an Unfall beteiligt

Die Fahrt durch die Rettungsgasse habe er unternommen, da er schnell zu der Unfallstelle habe kommen wollen, behauptete er demnach am Sonntag (4. Februar 2018). Eine Verwandte mit ihrem Kind sei an dem Unfall beteiligt gewesen. Die Unfallopfer waren jedoch schon vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Dem 38-Jährigen droht nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.