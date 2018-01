Autofahrer kracht in Fußgängergruppe - drei Kinder schwer verletzt

Drei Kinder schwer verletzt



Drei Kinder und eine Frau sind am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall im thüringischen Uhlstädt verletzt worden. An einer Fußgängerampel hatte ein 84-jähriger Autofahrer die Gruppe erfasst. Dies teilt die Polizei mit.Nach ersten Zeugenaussagen überquerten die drei Kinder mit der erwachsenen Begleiterin gegen 07.20 Uhr die Straße. Dabei nutzten sie eine Fußgängerampel, die nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei zur Unfallzeit Grün für die Fußgänger zeigte.Zur selben Zeit kam aus Richtung Jena ein 84-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße in Richtung Rudolstadt gefahren und erfasste im Ampelbereich die Fußgänger. Dabei erlitten die 24-jährige Frau nach jetzigen Kenntnissen leichte und ein zehnjähriges Mädchen, ein siebenjähriger Junge sowie ein weiteres siebenjähriges Mädchen schwere Verletzungen.Alle vier Verletzten kamen per Rettungswagen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Nach bisherigen Informationen der Polizei wird aktuell nicht von unmittelbar lebensbedrohlichen Verletzungen der Kinder ausgegangen. Gegen den aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt kommenden Autofahrer wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.