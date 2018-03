Auto schleudert auf A5 gegen Sattelzug: Trümmerteile 500 Meter weit verteilt

Unfall auf der A5 in Südhessen: Am Montagmorgen (26. März 2018) ist es gegen 3.10 Uhr auf der A5 bei Darmstadt zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein Auto fuhr auf Höhe des Darmstädter Kreuzes auf einem Sattelzug auf und es kam zum Zusammenprall. Wie die Polizei berichtet, wurde das Auto anschließend gegen eine Betonmauer am linken Fahrbahnrand geschleudert und prallte erneut gegen den Lkw.



Trümmerteile auf A5 verteilt

Glücklicherweise wurden weder der 50-jährige Autofahrer noch der 47-jährige Lkw-Fahrer dabei verletzt. Die Fahrzeuge wurden jedoch "erheblich beschädigt". Nach erster Schätzung entstand ein Schaden von rund 60.000 Euro. Die Trümmerteile der Fahrzeuge wurden rund 500 Meter weit auf der Fahrbahn verteilt.



Für die Reinigung der Fahrbahn musste die Fahrbahn dreispurig bis 5.15 Uhr gesperrt werden.