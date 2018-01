1 / 1

Ein Auto ist am 24.01.2018 bei einem Unfall auf der Autobahn 38 bei Heringen (Thüringen) unter einen Lastwagen geraten. Nach dem Aufprall ging der Laster in Flammen auf, wie die Polizei mitteilte. Wegen der Hitze konnten Rettungskräfte zunächst nicht an den Wagen herankommen. Foto: Kathleen Sturm/dpa-Zentralbild/dpa