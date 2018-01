Auto fährt mit voller Wucht unter Sattelzug und fängt danach Feuer - ein Mensch stirbt

Auf der Autobahn 38 bei Heringen (Landkreis Nordhausen) ist ein Auto mit voller Wucht unter einen Lastwagen gekracht. Bei dem Unfall am Mittwoch kam der Fahrer oder die Fahrerin des Pkw ums Leben, die Identität stand zunächst nicht fest. Wie die Polizei mitteilte, gingen beide Fahrzeuge sofort in Flammen auf. Wegen der Hitze konnte die Feuerwehr zunächst nicht an das Auto herankommen - so war lange Zeit unklar, ob das Unglück mehrere Opfer gefordert haben könnte.Erst nach Abschluss der Löscharbeiten und der Bergung des Autos wurde festgestellt, dass sich nur ein Mensch in dem Wagen befunden hatte. Ermittelt werden konnte bisher lediglich, dass das Fahrzeug in Leipzig zugelassen war. Der Fahrer des Sattelzugs erlitt einen Schock.Der Lkw und der Pkw brannten vollständig aus. Der Sachschaden wurde auf etwa 230 000 Euro geschätzt. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Leipzig kurz vor der Anschlussstelle Heringen. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten war die A38 in beide Fahrtrichtungen vorübergehend gesperrt. Ein Gutachter war vor Ort, um zu der Unfallursache zu ermitteln. Ein Ergebnis dazu stand noch aus.