Augsburg: Mann mit gestohlenem Kalb und Trompete unterwegs

Ungewöhnliches Diebesgut hat ein 38-Jähriger in Kutzenhausen (Landkreis Augsburg) in der Nacht zum Sonntag erbeutet.



Mit einem Kalb unterwegs griff ihn die Polizei auf einer Straße auf. Zuvor hatte der Mann laut Polizei bereits eine Trompete, ein Handy, einen Autoschlüssel und Bargeld von einem Konzert in der Gemeindehalle entwendet.



Der 38-Jährige habe angeben, dass ihm das Kalb nachgelaufen sei. Tatsächlich soll er es zuvor aus dessen Box auf einem Hof "befreit" haben. Die Polizei brachte das Tier zurück zu seinen Besitzern.