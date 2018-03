Augsburg: Mann geht nach Stromschlag auf Güterwaggon in Flammen auf

Am Rangierbahnhof Augsburg Nord kam es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Unfall, bei dem ein 21-Jähriger lebensbedrohlich verletzt wurde.Ein Lokführer bemerkte gegen 16:30 Uhr beim Rangierbahnhof Augsburg Nord, dass Rauch aufstieg. Er hielt seinen Zug an um nachzusehen. Zwischen zwei Güterwaggons fand der Lokführer eine brennende Person am Boden liegen. Er löschte mit einem Feuerlöscher, die Flammen und rief den Notarzt.Der 21-Jährige hatte am ganzen Körper schwerste Brandverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Münchner Spezialklinik eingeflogen. Er schwebt in Lebensgefahr.Der junge Mann war offensichtlich auf einen abgestellten Kesselwagen geklettert. Beim Hochsteigen kam es zu einem Stromüberschlag, der ihn vom Waggon schleuderten.Die Polizei stellt nun Ermittlungen an.