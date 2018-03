Am Neckar in Heidelberg: Joggerin (47) von Unbekanntem mit Stein angegriffen

Joggerin mit Stein angegriffen: Am Mittwoch (7. März 2018) wurde eine 47-Jährige in Heidelberg (Baden-Württemberg) beim Joggen angegriffen. Das teilten die örtlichen Behörden am Donnerstag (8. März 2018 mit).



Faustgroßer Stein als Waffe

Die 47-jährige Frau war am Neckarkanal unterwegs, als sie einen Mann sah, der sich dehnte. Nachdem sie an ihm vorbei lief, rannte der Mann ihr hinterher und schlug ihr mehrfach mit einem Stein gegen den Kopf. Durch die Wucht der Schläge ging die 47-Jährige zu Bode.



Laut örtlicher Polizei wehrte sich die Frau "massiv gegen den Angriff" und konnte den Angreifer in die Flucht schlagen. Der Mann flüchtete in Richtung der Innenstadt auf dem Leinpfad. Zwei Passantinnen fanden die verletzte Frau und brachten sie in ein umliegendes Klinikum. Die Frau erlitt eine Kopfverletzung - Lebensgefahr bestand nicht.