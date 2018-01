Altkalen: Betrunkener (37) löst mit Holzgewehr Polizeieinsatz aus

Mit Gewehr auf Nachbarsgrundstück: Ein Saufgelage unter Nachbarn eskalierte am Donnerstag (25. Januar 2018) in Rey (Gemeinde Altkalen bei Rostock). Wie die Polizei berichtet, ging gegen 17 Uhr ein Notruf bei den Beamten ein, dass einer der beteiligten Streithähne bewaffnet auf dem Nachbarsgrundstück stehe.



Vor Ort traf die Polizei einen 37-Jährigen an, der ein Gewehr mit sich führte. Erst nach mehrmaliger Aufforderung legte der Mann das Gewehr auf den Boden. Bei genauerer Betrachtung fiel den Polizisten auf, dass es sich um ein Spielzeuggewehr aus Holz handelte.

Der 37-Jährige zeigte sich im weiteren Verlauf uneinsichtig und leistete "Widerstand gegen die Polizeibeamten".



Ein späterer Alkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Die Beamten ermitteln nun gegen ihn.