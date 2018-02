Aichwald: Einbrecher missbraucht Stute in ihrer Box - Stallbesitzer erwischt ihn in flagranti

Sexuell an Stute vergangen: In Aichwald-Aischschieß (Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg) wurde ein Unbekannter dabei erwischt, wie er sich sexuell an einem Pferd vergangen hat. Der Mann war zuvor in den Stall eingebrochen.



Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Die örtliche Polizei sucht nach dem Vergewaltiger. Laut den Beamten, war der Mann gegen 00.45 Uhr vom Besitzer des Pferdestalls erwischt worden, wie er die Stute sexuell missbrauchte. Der 20- bis 25-Jährige soll die Box der Stute aufgesucht haben und sich auf einen Hocker gestellt haben, um das Tier zu missbrauchen.



Als der Besitzer der Mann erwischte und ihn festhalten wollte, konnte er sich losreißen und über die nahe gelegenen Felder flüchten. Die Polizei sucht nun nach dem Täter.

Die Behörden ermitteln gegen ihn aufgrund des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetzt und des Hausfriedensbruches.