Abschiebung in Donauwörth: 50 Bewohner mit Widerstand gegen Polizei

Beim Versuch einer Abschiebung ist die Polizei in Donauwörth nach eigener Darstellung auf heftigen Widerstand gestoßen. Die Polizei sei bis zum Mittwochabend (14. März 2018) in der Aufnahmeeinrichtung in der Sternschanzenstraße im Einsatz gewesen, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord mit. Man habe etwa 30 Menschen wegen Landfriedensbruchs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung festgenommen.



Bewohner zeigen sich aggressiv

Bereits gegen 3.30 Uhr am Mittwochmorgen sollte demnach ein Mann abgeschoben werden. Der Versuch habe jedoch zunächst abgebrochen werden müssen, nachdem sich etwa 50 Bewohner aggressiv gegenüber den Einsatzkräften gezeigt hätten, teilte die Polizei mit. Am Nachmittag sei die Polizei erneut angerückt - und wieder auf Widerstand gestoßen. Zudem hätten Bewohner Einrichtungsgegenstände und Fenster beschädigt. Dennoch habe man mehrere Haftbefehle vollziehen können, es sei zu weiteren Festnahmen gekommen.