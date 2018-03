A7 bei Aalen gesperrt: Kilometerlanger Stau nach Lkw-Crash

A7 wieder frei? In Folge eines Unfalls auf der A7 bei Aalen (Baden-Württemberg) um 2.50 Uhr in den Morgenstunden des Dienstags (20. März 2018), hatte sich ein kilometerlanger Stau gebildet.

Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Oberkochen in Fahrtrichtung Ulm.





700 Liter Kraftstoff laufen aus





Gegen 2.50 Uhr verlor ein Lkw durch einen Reifenplatzer seine Karkasse (tragendes Gerüst im Gummireifen). Ein nachfolgender Lkw fuhr über diese und riss dadurch seinen Dieseltank auf: Aus dem Tank liefen 700 Liter Kraftstoff aus, welche in einer Länge von rund 30 Metern auf der Fahrbahn der A7 verteilt wurden.



Freiwillige Feuerwehren aus Aalen und Westhausen reinigten anschließend die Fahrbahn. Die Reinigungsarbeiten dauerten bis 8 Uhr morgens. Dadurch war die A7 voll gesperrt.

Laut Aussage der örtlichen Polizei bestand gegen 10.30 Uhr noch ein elf Kilometer langer Stau.