A63 bei Winnweiler: Autofahrer (28) überschlägt sich mehrfach - Trümmerfeld auf Fahrbahn

Autofahrer überschlägt sich mehrfach: Ein 28-jähriger Autofahrer hat in der Nacht zum Dienstag (20. März 2018) auf der Autobahn 63 bei Winnweiler (Donnersbergkreis) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sich damit mehrmals überschlagen. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei in Kaiserslautern am Morgen weiter mitteilte, war der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und ins Schleudern geraten.



Trümmer auf der Fahrbahn

Das Auto krachte in die Mittelschutzplanke und blieb nach mehreren Überschlägen auf der Beifahrerseite liegen. Der Wagen eines nachfolgenden Autofahrers wurde beim Überfahren der Trümmer so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Es entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro.