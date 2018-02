A61 bei Ruchheim: Autobahnpolizei entlarft Doping-Händler

Dopingmittel auf der Autobahn: Am Dienstag (20. Februar 2018) hat die Autobahnpolizei ein auf der A61 fahrendes Auto kontrolliert. Der Wagen mit schweizer Kennzeichen wurde im Ludwigshafener Stadtteil Ruchheim angehalten.



Bei der Kontrolle fanden die Beamten eine "nicht geringe Menge" an Dopingmitteln. Darunter befanden sich Ampullen mit Testosteron. Die Polizisten beschlagnahmten das Material.

Insgesamt handelte es sich um 172 Ampullen mit 32.500 Milligramm Testosteron und 100 Tabletten mit 1000 Milligramm Stanazolol.



Organisierter Handel vermutet

Die Behörden vermuten, dass mit den Substanzen gehandelt wird. Der Beschuldigte hatte keinen Führerschein. Die Beamten nahmen ihn fest und er wurde am Mittwoch (21. Februar 2018) einem Richter vorgeführt.



Im Gerichtsverfahren ist ein neues Anti-Dopinggesetz relevant. Es ist erst seit dem 1. Juli 2017 in Kraft.