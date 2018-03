A61 bei Koblenz gesperrt: Lkw kippt um, Fahrer verletzt - wie geht es weiter?

A61 bei Koblenz gesperrt: Ein mit 17 Tonnen Rinderhälften beladener Sattelzug hat am frühen Dienstagmorgen für eine Vollsperrung der Autobahn 61 südlich von Koblenz gesorgt. Der Laster war aus bislang ungeklärter Ursache umgekippt, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer musste von Rettungskräften aus dem Führerhaus befreit werden und trug leichte Verletzungen davon. Das auf der Seite liegende Gefährt blockierte die gesamte Fahrbahn in nördlicher Richtung zwischen den Anschlussstellen Waldesch und Boppard.



Die Bergungsarbeiten dauerten auch im Berufsverkehr am Dienstag noch an. Auf mehreren Kilometern stockte der Verkehr. Die Polizei empfahl, die Unfallstelle weiträumig über die A3 zu umfahren.