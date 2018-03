A60 bei Mainz: 3 Autos krachen ineinander - 2 Verletzte

Auffahrunfall auf der A60: Am Montagnachmittag (5. März 2018) ist es auf der A60 in Richtung Bingen zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden. Dabei handelte es sich um einen Auffahrunfall. Unfallort war zwischen dem Tunnel Mainz-Hechtsheim und der Anschlusstelle Hechtsheim-West.



Wie die Polizei berichtet bemerkte ein 58-jähriger Autofahrer zu spät, dass die vorausfahrenden Autos bremsten und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf. Durch den heftigen Aufprall wurde das Auto auf den vorausfahrenden Wagen gedrückt.



Schaden im fünfstelligen Bereich

In beiden Autos wurde Airbags ausgelöst. Der 62-jährige Fahrer des angefahrenen Wagens wurde dabei schwer verletzt. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht. Beide kamen in ein umliegendes Hospital.



Aufgrund der Bergungsarbeiten und Fahrbahnreinigung wurde der mittlere und der rechte Fahrstreifen bis 17 Uhr gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf 55.000 Euro geschätzt.