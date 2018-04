Auf A4 bei Köln: Lkw kracht in Mann (57)

Tödlicher Unfall auf der A4 bei Köln: In der Nacht zum Dienstag (3. April 2018) ist ein Mann auf der A4 bei Köln (Nordrhein-Westfalen) ums Leben gekommen. Laut örtlicher Polizei blieb der 57-Jährige mit seinem Auto auf dem Seitenstreifen liegen. Der Mann stieg aus und ein Sattelzug erwischte ihn. Dabei erlitt er tödlicher Verletzungen. Der Lkw-Fahrer blieb wohl unterverletzt.



In Fahrtrichtung Olpe blieb die A4 bis in die Morgenstunden gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauern bis in den Morgen an.