A14 bei Magdeburg: Lkw-Crash legt Autobahn lahm - Lastwagen steht in Flammen

A14 gesperrt: Die Autobahn 14 ist seit etwa 1 Uhr (Montag, 12. März 2018) zwischen Leipzig und Magdeburg komplett gesperrt. In der Nähe der Anschlussstelle Staßfurt kam es in der Nacht zum Montag zu einem Lkw-Crash. Dabei rammte ein Lkw einen Schwerlaster seitlich. Die Unfallursache ist derzeit noch offen. Durch den Zusammenprall ging der Sattelzug vollständig in Flammen auf. Der Lkw-Fahrer konnte sich retten und kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Als die örtliche Feuerwehr eintraf, stand der Sattelzug bereits komplett in Flammen.



Die Polizei sagte, dass die Autobahn bis mindestens acht Uhr gesperrt bleibe. In Fahrtrichtung Magdeburg ist deswegen mit erheblichen Verkehrsproblemen zu rechnen.