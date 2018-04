A100 bei Berlin: 2,3 Promille und kein Führerschein - Raser (57) geschnappt

Polizei stoppt betrunkenen Fahrer: Am Montagabend (2. April 2018) haben Beamte der Autobahnpolizei einen Wagen gestoppt, der ihnen auf der A100 aufgefallen war. Auf Höhe des Innsbrucker Platzes in Berlin-Schöneberg überprüften die Polizisten den 54-jährigen Fahrer.



Betrunken und ohne Führerschein

Bei der Kontrolle wehte den Beamten eine eindeutige Alkoholfahne entgegen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Zusätzlich hatte der Mann keinen gültigen Führerschein dabei.



Er kam zur Blutentnahme in eine Gefangenensammelstelle. Er hat nun Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren ohne Versicherungsschutz am Hals.