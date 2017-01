Zirndorf: 77-jähriger Bauarbeiter stürzt zehn Meter tief und stirbt

Am frühen Mittwochnachmittag ereignete sich laut Polizeibericht in Zirndorf im Landkreis Fürth ein schwerer Betriebsunfall, in dessen Folge ein 77-jähriger Mann verstarb. Der Arbeiter war mit Restaurierungsarbeiten einer Wohnung in der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses an der Lichtenstädter Straße beschäftigt.



Mann stürzte zehn Meter in die Tiefe

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich der Senior kurz nach 13.30 Uhr zusammen mit einem weiteren Bauarbeiter auf dem Balkon der betreffenden Wohnung. Mittels einer elektrischen Seilwinde beförderten die Männer entlang der Hausfassade Bauschutt nach unten.



Aus bislang noch nicht geklärter Ursache stürzte der 77-Jährige hierbei zusammen mit der Transporteinrichtung rund zehn Meter in die Tiefe und blieb dort schwer verletzt liegen. Beamte der Zirndorfer Polizeiinspektion trafen als erstes an der Unglücksstelle ein und leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe.



77-Jähriger erlag seinen Verletzungen

Nach der notärztlichen Erstversorgung kam der Verunglückte in ein Nürnberger Klinikum. Dort erlag der 77-Jährige am Abend seinen schweren Verletzungen. Die Fürther Kriminalpolizei hat unter Einbindung der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau) die Ermittlungen zur Erforschung der Unfallursache aufgenommen.