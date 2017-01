Forchheim: Unbekannte zerstechen Autoreifen und stoßen Motorrad um

Wie die Polizei berichtet, beschädigten Unbekannte in der Nacht zum Montag einen in der Kersbacher Straße in Kersbach im Landkreis Forchheim geparkten weißen Mercedes Sprinter. Hierbei zerstachen die Täter den vorderen linken Reifen des Fahrzeuges. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.



Motorrad umgestoßen

Des Weiteren stießen Unbekannte in der Nacht zum Sonntag ein in der Sattlertorstraße in Forchheim abgestelltes Motorrad um. Hierbei erfuhr die Suzuki einen Schaden im Bereich des Tanks. Dieser wird auf rund 100 Euro beziffert.



Hinweise zu beiden Fällen erbittet die Forchheimer Polizei unter der Telefonnummer 09191/70900.