Würzburg: Fußballfan stürzt aus fahrendem Zug

Auf der Rückfahrt vom Spiel des FC Bayern ist ein Fußballfan aus einem fahrenden Regionalexpress gefallen und schwer verletzt worden. Kurz vor der Einfahrt in den Hauptbahnhof Würzburg war eine Tür im Zug gewaltsam ein Stück weit geöffnet worden, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Was dann genau passierte, blieb zunächst unklar.



Als vermisst gemeldet

Seine Begleiter meldeten den 19-Jährigen aus dem Main-Tauber-Kreis jedenfalls als vermisst. Während die Beamten die Bahnstrecke sperrten und absuchten, entdeckte eine Passantin den Vermissten. Er kam mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik.



Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann Alkohol getrunken hatte und kein Fremdverschulden vorliegt. "Wir ermitteln aber noch in alle Richtungen", sagte ein Sprecher. Hierzu wurde unter anderem auch der betroffene Zug vorübergehend sichergestellt. Die Münchner hatte am Samstagabend den Hamburger SV mit 8:0 geschlagen.