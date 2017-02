Vorfahrt missachtet: 78-Jährige bei Unfall in Kulmbach verletzt

Am Montag gegen 08:55 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Saalfelder Straße / Albert-Ruckdeschel-Str. ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und einem relativ hohen Sachschaden. Dies teilte die Polizei Kulmbach am Dienstag mit. Eine 78-jährige Kulmbacherin, die mit ihrem Pkw auf der Saalfelder Straße stadteinwärts fahrend nach links in die Albert-Ruckdeschel-Straße einbiegen wollte, missachtete die Vorfahrt eines entgegenkommenden Pkw. Dessen 61-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Kulmbach befuhr die Kronacher Straße und wollte die Kreuzung geradeaus in stadtauswärtiger Richtung überqueren.



Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des Pkw-Fahrers um 90 Grad gedreht und prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen die Lichtzeichenanlage in der Albert-Ruckdeschel-Str. Diese wurde dabei nicht unerheblich beschädigt. Die Beifahrerin des Geschädigten wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und musste mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus zur weiteren Untersuchung verbracht werden. Beide Kraftfahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Ausfall der Lichtzeichenanlage und die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle führten zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Insgesamt wird der Sachschaden auf rund 50.000 Euro geschätzt.