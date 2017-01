Unbekannte stehlen Medikamente aus Apotheke in Hirschaid

Laut Polizeibericht entwendeten unbekannte Täter am Montag zwischen 7.30 und 7.40 Uhr Arzneimittel aus einer Apotheke in der Luitpoldstraße in Hirschaid im Landkreis Bamberg. Sie erbeuteten Medikamente im Wert von 40 Euro.



Zeugen gesucht

Die Arzneimittel befanden sich in Kunststoffboxen in der Medikamentenschleuse. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben über den Verbleib der Medikamente oder zum Dieb machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129310 entgegen.