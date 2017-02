Sechsjähriger Schüler in Coburg von Auto erfasst

Wie die Polizei mitteilt, wurde am Sonntag um 15.30 Uhr ein sechsjähriger Coburger Schüler von einem Auto erfasst. Demnach ist er in der Festungsstraße auf Höhe der Kirche St. Augustin in ein vorbeifahrendes Auto gelaufen.



Kind achtete nicht auf den Straßenverkehr

Ohne auf den Straßenverkehr zu achten, rannte das Kind über die Straße in Richtung Fußweg zum Hofgarten und wurde dort von einem VW eines 37-jährigen Nürnbergers erfasst. Trotz einer Vollbremsung konnte der VW-Fahrer einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr vermeiden.



Zusammenstoß war nicht zu vermeiden

Durch das Abbremsen wurde das Kind allerdings nur noch leicht touchiert. Der Sechsjährige verletzte sich dabei leicht am linken Bein und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ins Coburger Klinikum gebracht. Nach Vernehmungen mehrerer unbeteiligter Zeugen war es für den Autofahrer unmöglich, das Kind zum einen rechtzeitig zu erkennen und zum anderen einen Zusammenstoß noch zu vermeiden.



Der Unfall wird dennoch von der Staatsanwaltschaft geprüft. Es muss ermittelt werden, ob dem Autofahrer eine fahrlässige Körperverletzung im Straßenverkehr vorzuwerfen ist. Am VW des Unfallbeteiligten entstand kein Sachschaden.