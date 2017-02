Nürnberg: Mann zwei Mal am selben Tag mit Drogen am Steuer erwischt

Laut Polizeibericht bekamen es am Dienstag Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost wiederholt mit demselben Verkehrssünder zu tun. Der 27-Jährige war mit seinem Auto an diesem Tag gleich zweimal unter Drogeneinfluss gefahren.



Autoschlüssel sicher gestellt

Zunächst unterzog eine Streifenbesatzung den Betroffenen gegen 00.45 Uhr einer routinemäßigen Verkehrskontrolle in der Äußeren Bayreuther Straße. Als die Polizisten bei dem 27-Jährigen eindeutige Anzeichen auf Drogenkonsum feststellten, führten sie einen Drogentest bei ihm durch.



Da der Test positiv ausfiel, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und leiteten ein Bußgeldverfahren gegen den Betroffenen ein. Die Weiterfahrt des Kraftfahrers unterbanden die Polizisten schließlich, indem sie seinen Fahrzeugschlüssel sicherstellten.



Mit dem Ersatzschlüssel zur Polizeiwache

Gegen 21.00 Uhr kam der 27-Jährige zur Polizeiinspektion Nürnberg-Ost, um seinen sichergestellten Fahrzeugschlüssel abzuholen. Dort stellte man jedoch fest, dass der Betroffene offensichtlich erneut unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Test bestätigte diesen Verdacht.



Da sich zudem herausstellte, dass der 27-Jährige einen Ersatzschlüssel verwendet hatte, um mit seinem Auto zur Polizeiwache zu fahren, mussten die Beamten erneut tätig werden. Sie stellten nun auch den Ersatzschlüssel des Mannes sicher und baten den Wiederholungstäter nochmals zur Blutentnahme. Er muss sich nun in zwei Fällen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.