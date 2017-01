Nürnberg: Kinder spielen mit Steinen auf Zuggleisen

Wie die Polizei berichtet, haben spielende Kinder am Montagnachmittag in der Nähe des Bahnhofs der Haltestelle Schwabach-Limbach in Nürnberg Schottersteine auf die Gleise gelegt. Mindestens ein Zug überfuhr die Steine.



Polizei fand die Kinder nicht mehr

Die Notfallleitstelle der Bahn informierte gegen 15 Uhr die Nürnberger Bundespolizei darüber, dass sich in unmittelbarer Nähe der Bahnstrecke von Nürnberg nach Roth Kinder befinden sollen. Nach sofortiger Streckensperrung suchten Bundespolizisten den Bereich ab und fanden Steinmehl auf den Gleisen.



Spielende Kinder konnten nicht mehr festgestellt werden. Nach Ende des Polizeieinsatzes konnte die Strecke gegen 16.30 Uhr wieder freigegeben werden.



Steine auf Schienen kann zum Tod führen

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei: Der Aufenthalt im Gleisbereich ist lebensgefährlich - auch wenn kein Zug zu sehen ist. Züge nähern sich je nach Windrichtung fast lautlos. Der Bremsweg eines 100 Stundenkilometer schnellen Zuges kann bis zu 1000 Meter betragen.



Werden auf Schienen gelegte Steine überfahren, können herumfliegende Steinsplitter wie Geschosse wirken und Menschen verletzen oder gar töten. Unter bestimmten Umständen können wegen aufgelegter Steine oder anderer Gegenstände sogar Züge entgleisen.