Mann verursacht Unfall in Niederfüllbach - dann tritt und beleidigt er Polizisten

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und dem Fahrer eines Renaults kam es laut Polizeibericht am Montagabend um 18.15 Uhr im Jean-Paul-Weg in Niederfüllbach im Landkreis Coburg.



Autofahrer verursachte Sturz

Dabei schnitt ein 66-jähriger Untersiemauer beim Abbiegen von der B4 nach links in die Simonsgasse mit seinem Renault die Kurve und übersah dabei einen Radfahrer im Einmündungsbereich. Der Radler stürzte durch den Zusammenstoß zu Boden und verletzte sich an der Schulter. Er musste mit dem Rettungsdienst ins Coburger Klinikum gebracht werden. Am Fahrrad entstand nur geringer Sachschaden.



Unfallverursacher alkoholisiert

Während der Verkehrsunfallaufnahme bemerkten die Beamten einen starken Alkoholgeruch des Autofahrers. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest bestätigte die Vermutung der Polizisten, dass der 66-Jährige unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr unterwegs war. Der Alkomat zeigte einen Wert von 1,48 Promille.



Mann trat, bedrohte und beleidigte Beamten

Als die Coburger Polizisten dem Renault-Fahrer die anstehende Blutentnahme im Coburger Klinikum ankündigten, rastete dieser unvermittelt aus und widersetzte sich den Anweisungen der Beamten. Er trat einem der Polizisten gegen das Schienbein, weil er nicht ins Dienstfahrzeug einsteigen wollte.



Aufgrund seiner massiven Gegenwehr musste der 66-Jährige gefesselt werden. Während der Fahrt zur Blutentnahme bedrohte und beleidigte er die eingesetzten Einsatzkräfte. Der Untersiemauer muss sich nun neben einer Straftat der Gefährdung des Straßenverkehrs, einer fahrlässigen Körperverletzung, wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Bedrohung und Beleidigung verantworten.