Mann bricht in über 150 Kellerabteile in Schweinfurt ein - Täter überführt

Der Kellerabteilaufbrecher, der in den letzten Wochen und Monaten sein Einsatzgebiet quer über den Stadtbereich Schweinfurt verteilt hat, steht laut Polizei fest. Demnach ist ein 36-jähriger Schweinfurter mit osteuropäischem Migrationshintergrund der Täter.



Immer mehr Aufbrüche

Seit Anfang Februar letzten Jahres gingen die ersten Anzeigen bei der Polizei Schweinfurt über die Aufbrüche von Kellerabteilen in Mehrfamilienhäusern ein. Nach und nach schien sich der damals noch unbekannte Täter immer sicherer zu werden, da er in den Folgemonaten immer mehr Taten durchführte. Bis zu den zuletzt gemeldeten Aufbrüchen anfangs dieser Woche summierte sich die Anzahl auf weit über 150 Fälle.



Das größte Problem für den aufnehmenden Ermittlungsbeamten war zunächst, dass der Täter zum einen sein Tätigkeitsfeld über das ganze Stadtgebiet verteilte und zum anderen fast keine verwertbaren Spuren hinterließ. Wegen der Hartnäckigkeit der zur Ergreifung des Täters eingesetzten Beamten konnten schließlich nach und nach verschiedene Hinweise und zurückgelassene Spuren zusammengefügt werden, die auch mehrere DNA-Spuren beinhalteten.



DNA-Spuren führten zum Täter

Ein diesbezüglicher Abgleich mit der Meldedatenbank im bayerischen Landeskriminalamt führten schließlich zu dem beschuldigten Innenstadtbewohner. Hauptsächlich schien er in den späten Nacht- und frühen Morgenstunden auf seiner Diebstahlstour unterwegs gewesen sein.



Bei mehreren Wohnungsdurchsuchungen wurde zahlreiches belastendes Material wie Diebesgut, waffenrechtlich relevante Gegenstände und kleine Mengen an Rauschgift sichergestellt. Der Beschuldigte räumte bei seinen Vernehmungen lediglich einige wenige der ihm zur Last gelegten Straftaten ein.



Mann festgenommen

Mittlerweile waren Tatverdacht und Schwere der begangenen Taten ausreichend, um einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten zu erwirken. Daher nahmen die Schweinfurter Polizeibeamten den Mann am Dienstag fest. Dabei wurden weitere Beweismittel und eine kleine Menge an Drogen gefunden sowie erneute Verstöße gegen das Waffenrecht festgestellt.



Der Beschuldigte sitzt nun bis zur Eröffnung des Hauptverfahrens in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft ein.