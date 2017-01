LMU München: Studentin in Universität vergewaltigt - Polizei nimmt Verdächtigen fest

Unglaubliches Verbrechen mitten in der Münchner Innenstadt: Wie die Polizei erst am Montag berichtet, wurde die 25 Jahre alte Studentin bereits am Freitagnachmittag auf der Damentoilette der Ludwigs Maximilians Universität (LMU) vergewaltigt.



Update: Am Montagabend teilte die Polizei mit, dass ein Verdächtiger nach der Vergewaltigung in München auf der Uni-Toilette festgenommen wurde:



Nach der Vergewaltigung einer Studentin auf einer Universitätstoilette in München ist am Montag ein Verdächtiger festgenommen worden.

Der Mann sei "in den Gebäuden der Ludwig-Maximilians-Universität in München gegen 18.00 Uhr" von Beamten abgeführt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Nun werde überprüft, ob es sich tatsächlich um den Mann handele, der am Freitag eine Studentin vergewaltigt und erheblich verletzt hatte.



München: Studentin nachmittags auf Uni-Toilette vergewaltigt

Die junge Frau war gegen 16 Uhr auf die Toilette im 2. Obergeschoss der Universität gegangen. Laut den Münchner Ermittlern folgte ihr ein Unbekannter und und öffnete mit Gewalt die Kabinentür, wobei er bereits seine Genitalien entblößt hatte. Er forderte von der 25-Jährigen sexuelle Handlungen und führte sie auch an ihr durch.



Weil die Studentin einen gebrochenen Arm hat, war sie nicht abwehrfähig Um weitere Verletzungen zu vermeiden, ließ sie die sexuellen Handlungen über sich ergehen. Der Täter entfernte sich anschließend unerkannt vom Tatort.



Eine Mitarbeiterin der Uni verständigte die Polizei. Die Fahndung blieb jedoch ergebnislos.



Die 25-jährige Studentin biss den unbekannten Täter in die Hand, sodass er eine blutende Verletzung davontrug. Die Studentin erlitt Prellungen und Kratzwunden und zog sich erneut einen Armbruch zu. Und nach der Vergewaltigung konnte die Studierende dem Täter zumindest noch entlocken, dass er Max heiße, 20 Jahre alt sei und im zweiten Semester Mathematik studiere. Ob das die Wahrheit war, ist freilich unklar.



Täterbeschreibung des Vergewaltigers:

Männlich, ca. 25-30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftige Figur, speckiges rundes Gesicht mit sehr trockener Haut, rissige Lippen, vermutlich braune Augen. Sprach Deutsch ohne Akzent.

Laut eigenen Angaben: "Max, 20 Jahre, Student der Mathematik, 2. Semester".



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.