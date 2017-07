Kreis Ansbach: Jugendlicher stößt Mutter im Streit gegen Glastür

Ein 15-jähriger Jugendlicher geriet nach einem verbalen Streit mit seiner Mutter am Montagabend in Rothenburg derart in Rage, dass er sie mit beiden Händen gegen eine Glastür stieß.



Laut Aussagen der Polizei erlitt die 56-Jährige durch das zersplitterte Glas leichtere Verletzungen an Händen und Beinen. Anschließend flüchtete der Jugendliche durch ein Fenster. Gegen den 15-Jährigen wird wegen Körperverletzung ermittelt und auch das Jugendamt wird mit eingebunden.