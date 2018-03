Tödlicher Unfall: 77-Jähriger schlachtet Hühner und verbrennt dabei

Horror-Unfall in Schrozberg: Ein 77 Jahre alter Mann hat sich am Samstag beim Schlachten in seinem Garten tödliche Verbrennungen zugezogen.



Wie die Polizei berichtet, hatte der Senior in seinem Garten in Schrozberg m Landkreis Schwäbisch Hall Hühner und Tauben gerupft und zum Abbrennen von Federkeilen eine brennbare Flüssigkeit eingesetzt.



Mann wird tödlich verletzt

Hierbei kam es zu dem schrecklichen Unglück: Die Flüssigkeit fing Feuer und die Flammen griffen auf die Kleidung des 77-Jährigen über. Bei dem Unfall wurde der Mann tödlich verletzt. Seine Ehefrau fand ihn und alarmierte den Notarzt. Dieser konnte aber nur noch den Tod feststellen.



Die Kriminalpolizei hat noch am Wochenende die Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen ist ebenfalls in die Überprüfung eingebunden. Ein Fremdverschulden wird derzeit ausgeschlossen. ak