Hoher Sachschaden: 46-Jährige stößt in Coburg mit anderem Auto zusammen

Sachschaden im fünfstelligen Bereich sowie zwei Fahrzeuge mit Totalschaden sind laut Polizeibericht die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Montag um 16 Uhr in der Rodacher Straße in Coburg.



Frau übersah anderes Auto

Eine 46-jährige Coburgerin wollte mit ihrem Mercedes von der Bundesstraße B4 kommend auf die Rodacher Straße in Richtung Bad Rodach abbiegen. Dabei übersah sie eine 35-jährige Coburgerin, die mit ihrem Kia ihrerseits auf der Rodacher Straße in Richtung Innenstadt fuhr.



Im Einmündungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen und wurden massiv beschädigt. Beide Unfallbeteiligten blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Bei der Bergung der Fahrzeuge und der Unfallaufnahme kam es im Berufsverkehr zu keinen größeren Behinderungen. Gegen die 46-jährige Unfallverursacherin wird wegen eines Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung ermittelt.