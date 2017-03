Hof: Mann fährt mit fast drei Promille gegen geparktes Auto

Auf einem Kundenparkplatz in der Kirchenlamitzer Straße in Schwarzenbach bei Hof stieß am späten Montagnachmittag ein 48-jähriger Autofahrer gegen einen geparkten Opel. Der Hofer verursachte so einen Schaden in Höhe von 6000 Euro.



Fast drei Promille

Ein Zeuge beobachtete diesen Vorgang und konnte auch bemerken, dass der Unfallverursacher alkoholisiert war. Daraufhin nahm er dem Fahrer den Zündschlüssel ab und verständigte die Polizei. Bei dem 48-Jährigen stellten die Beamten eine erhebliche Alkoholisierung fest.



Mit einem Atemtestergebnis von fast drei Promille musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Des Weiteren stellt sich heraus, dass sein Führerschein bereits im Januar von der Polizei beschlagnahmt wurde.