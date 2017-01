Hof: Jugendliche werfen Eisbrocken auf vorbeifahrendes Auto

Am Montagabend kam es laut Polizeibericht gegen 18.30 Uhr in der Sophienstraße in Hof zu einer Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug.



Demnach befuhr ein 36-jähriger VW-Touran-Fahrer die Sophienstraße von der Bismarckstraße kommend in Richtung Bahnhofstraße. An der dortigen Bushaltestelle sah er fünf Jugendliche im scheinbaren Alter von 16 Jahren stehen. Im Vorbeifahren hörte er plötzlich einen lauten Schlag im Bereich seiner Windschutzscheibe.



Riss in Frontscheibe

Nur wenige Sekunden später flüchteten die fünf Jugendlichen in Richtung Wittelsbacher Park. Der VW-Besitzer blieb stehen und begutachtete sein Fahrzeug. Dabei konnte er einen Riss in der Frontscheibe feststellen. Anschließend lief er den Jugendlichen hinterher. Sie konnten jedoch unerkannt entkommen. Anscheinend hatten sie einen Eisbrocken auf das Auto geworfen.



Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hof unter der Telefonnummer 09281/7040 entgegen.