Unfallflucht in Hof: Autofahrer verletzt 13-Jährigen auf dem Schulweg

Zu einen Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht kam es laut Polizeibericht am Montagmorgen gegen 07.25 Uhr in der Jahnstraße in Hof.



BMW-Fahrer übersah Schülergruppe

Mehrere Schüler waren zu diesem Zeitpunkt zu Fuß vom Bahnhof-Neuhof zum Schiller-Gymnasium unterwegs. Als die vier die Straße überqueren wollten, bog dort ein Mercedes nach links in den Windmühlenweg ab. Dieser musste jedoch wegen des Gegenverkehrs warten.



Ein von hinten kommender blauer BMW sah den Mercedes und wollte rechts vorbei fahren. Dabei übersah der Fahrzeugführer die Schülergruppe. Ein 13-jähriger Schüler wurde daraufhin vom Auto an der rechten Oberkörperseite erfasst. Er fiel auf die Motorhaube.



Autofahrer beging Fahrerflucht

Nachdem der junge Mann wieder aufgestanden ist, setzte der BMW-Fahrer seine Fahrt einfach fort. Die Schülergruppe ging nach dem Unfall in die Schule. Dort bemerkte das Kind Schmerzen im Rippenbereich.



Die Polizeiinspektion Hof sucht nun den etwa 30 Jahre alten BMW-Fahrer. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09281/7040 entgegen genommen.