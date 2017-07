Exhibitionist belästigt Frau im Kreis Nürnberg - die Polizei bittet um Hilfe

In Steinbühl (Kreis Nürnberg) zeigte sich am Montagabend ein bislang Unbekannter gegenüber einer Frau in beschämender Weise. Laut Polizei begegnete der Täter der Passantin gegen 19.45 Uhr in der Helmholtzstraße und nahm an sich sexuelle Handlungen vor. Als die Frau daraufhin lautstark mit der Polizei drohte, flüchtete der Mann.



Fahndung bisher erfolglos

Der Gesuchte ist etwa 25 Jahre alt, 160 cm groß, schlank und hat eine athletische Figur. Der westeuropäisch aussehende Tatverdächtige trug sein Kopfhaar sehr kurz und keinen Bart. Bekleidet war er mit einem Jogginganzug sowie einem weißen Baseballcap. Eine sofort im unmittelbaren Tatortbereich eingeleitete Fahndung führte nicht zur Festnahme.



Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der folgenden Rufnummer entgegen: 0911 2112-3333.