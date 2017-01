Driftübungen mit 3 Promille - Mann flüchtet vor Polizei bei Mainleus

Am Sonntagmorgen um 03:30 Uhr wurde ein 23-Jähriger Mainleuser mit seinem Pkw auffällig, als dieser in Pölz Driftübungen vollzog. Dies berichtet die Polizei.



Er nutzte die frische Schneedecke um "Fahrübungen" mit seinem Pkw durchzuführen und wurde deshalb von einer Streife der Polizeiinspektion Kulmbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer suchte zunächst sein Glück noch in einer kurzen Flucht zu Fuß, konnte aber hinter einer Hecke neben seinem abgestellten Fahrzeug aufgegriffen werden.



Während der Kontrolle bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch. Der anschließende Atemalkoholtest erbrachte 3,00 Promille, so dass der erlaubte Wert um ein vielfaches überschritten war. Die Ordnungshüter baten den Fahrer daher zur Blutentnahme ins Krankenhaus und der Führerschein wurde sichergestellt. Über die Dauer des Fahrerlaubnisentzuges entscheidet nun das Gericht.